Трамп надеется на перемирие с 19 мая – позвонит Путину и Зеленскому
Глава США Дональд Трамп надеется на установление перемирия 19 мая и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Владимиром Путиным, президентом Владимиром Зеленским и партнерами по НАТО. Соответствующее сообщение американский политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00 (если это по вашингтонскому времени, то в Киеве и Москве будет 17:00).
"Темами звонка будут прекращение "кровавой бани", которая убивает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", – написал президент США (в оригинале все слова написаны прописными буквами – в традиционной манере для нынешнего главы Штатов).
После разговора с Путиным Трамп планирует поговорить с президентом Зеленским, а после этого оба лидера присоединятся к общению с руководителями других стран – членов НАТО.
"Надеюсь, что этот день будет продуктивным, наступит перемирие, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Благослови нас всех Господь!!!" – подытожил президент Штатов.
Накануне, 16 мая, Трамп заявил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.
- На встрече в Стамбуле 16 мая Украина и Россия не достигли договоренности о прекращении огня, но согласились на обмен пленными в формате 1000 на 1000.
Глава украинской делегации Умеров отмечал, что тема перемирия обсуждалась на встрече, а топ-переговорщик оккупантов Мединский заявил, что стороны согласились наработать соответствующие предложения по прекращению огня и после этого продолжить переговоры.
- Глава Франции Макрон заявил, что президент Штатов "намерен провести обмен [мыслями] с российской стороной". По его словам, это может произойти "в ближайшие часы или дни", чтобы "выяснить, что произошло [на переговорах], и попытаться двигаться дальше". Французский президент упоминал о возможных "телефонных контактах" Трампа, в первую очередь с диктатором Путиным.