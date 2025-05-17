Трамп надеется на перемирие с 19 мая – позвонит Путину и Зеленскому

Президент Штатов будет говорить с диктатором РФ о прекращении огня и торговле, а затем пообщается с президентом Украины и партнерами

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Глава США Дональд Трамп надеется на установление перемирия 19 мая и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Владимиром Путиным, президентом Владимиром Зеленским и партнерами по НАТО. Соответствующее сообщение американский политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

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По словам Трампа, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00 (если это по вашингтонскому времени, то в Киеве и Москве будет 17:00).

"Темами звонка будут прекращение "кровавой бани", которая убивает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", – написал президент США (в оригинале все слова написаны прописными буквами – в традиционной манере для нынешнего главы Штатов).

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После разговора с Путиным Трамп планирует поговорить с президентом Зеленским, а после этого оба лидера присоединятся к общению с руководителями других стран – членов НАТО.

"Надеюсь, что этот день будет продуктивным, наступит перемирие, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Благослови нас всех Господь!!!" – подытожил президент Штатов.

Накануне, 16 мая, Трамп заявил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.