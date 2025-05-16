Трамп заявил, что может позвонить Путину: Нам нужно встретиться

По словам президента США, будет "интересно", если вопрос встречи с Путиным не удастся решить

Дональд Трамп (Фото: EPA/UAE PRESIDENTIAL COURT)

Президент США Дональд Трамп может позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны России против Украины. Об этом он сказал на борту Air Force One, вылетая из Абу-Даби, передает CNN.

"Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим это, а может и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно", – сказал Трамп.

Ранее он заявил, что планирует встретиться с Путиным "как только удастся это организовать". Слова лидера США прозвучали на фоне старта переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая.

Ни в одном из заявлений Трампа не были озвучены даже приблизительные сроки вероятной встречи с Путиным.