Трамп о сроках встречи с Путиным: Как только сможем организовать
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время бизнес-круглого стола в Абу-Даби, передает AFP.
"Как только появится возможность организовать. Я собирался это сделать, я был бы готов уехать отсюда, чтобы поехать туда", – сказал он о сроках встречи, но подробностей не раскрыл.
Как сообщает New York Рost, Трамп сохраняет оптимизм относительно возможности заключения мира между Украиной и Россией.
"Мы этого добьемся", – сказал он 16 мая.
Вместе с тем визита Трампа в Стамбул не предвидится после окончания рабочей поездки на Ближний Восток. Как сообщило Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, лидер США, вероятнее всего, поедет домой в Вашингтон.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". Но сам российский диктатор не приехал, а отправил делегацию.
- 15 мая Трамп заявил, что Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там не будет его, но не исключил, что может прибыть в Турцию 16 мая.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Путин должен лично участвовать в переговорах о мире с Украиной, а для прорыва нужен разговор с Трампом. Сам лидер США заявил, что без его встречи с Путиным сдвига в переговорах не будет.
- Также в США назвали "неизбежной" встречу Трампа и Путина, но не уточнили сроки.