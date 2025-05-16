Трамп о сроках встречи с Путиным: Как только сможем организовать

Лидер США рассчитывает добиться заключения мира между Украиной и РФ

Трамп на встрече в Абу-Даби (Фото: EPA / UAE PRESIDENTIAL COURT)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время бизнес-круглого стола в Абу-Даби, передает AFP.

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"Как только появится возможность организовать. Я собирался это сделать, я был бы готов уехать отсюда, чтобы поехать туда", – сказал он о сроках встречи, но подробностей не раскрыл.

Как сообщает New York Рost, Трамп сохраняет оптимизм относительно возможности заключения мира между Украиной и Россией.

"Мы этого добьемся", – сказал он 16 мая.

Вместе с тем визита Трампа в Стамбул не предвидится после окончания рабочей поездки на Ближний Восток. Как сообщило Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, лидер США, вероятнее всего, поедет домой в Вашингтон.