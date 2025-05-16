Трамп, вероятно, не поедет в Стамбул после визита в ОАЭ – Sky news

Президент США не посетит Стамбул после того, как стало известно, что Путина там не будет

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не поедет в Турцию после визита в Объединенные Арабские Эмираты, а вернется в Штаты. Об этом сообщает Sky news со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Собеседник сообщил, что Трамп не посетит Стамбул после того, как стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не будет на переговорах.

За день до этого лидер США заявлял, что готов встретиться с Путиным в Турции, если тот приедет.

Но, выступая в ОАЭ (третья и последняя остановка в турне Трампа на Ближнем Востоке), президент США предположил, что, вероятнее всего, он поедет домой.

"Мы отправляемся завтра (16 мая. – Ред.)... Это почти "пункт назначения неизвестен". Нам звонят: "Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?" Но мы, вероятно, возвращаемся в Вашингтон, округ Колумбия", – сказал Трамп.