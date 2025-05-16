Трамп, вероятно, не поедет в Стамбул после визита в ОАЭ – Sky news
Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не поедет в Турцию после визита в Объединенные Арабские Эмираты, а вернется в Штаты. Об этом сообщает Sky news со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Собеседник сообщил, что Трамп не посетит Стамбул после того, как стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не будет на переговорах.
За день до этого лидер США заявлял, что готов встретиться с Путиным в Турции, если тот приедет.
Но, выступая в ОАЭ (третья и последняя остановка в турне Трампа на Ближнем Востоке), президент США предположил, что, вероятнее всего, он поедет домой.
"Мы отправляемся завтра (16 мая. – Ред.)... Это почти "пункт назначения неизвестен". Нам звонят: "Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?" Но мы, вероятно, возвращаемся в Вашингтон, округ Колумбия", – сказал Трамп.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России", но сам российский диктатор не приехал, а отправил делегацию.
- 15 мая Трамп заявил, что Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там не будет его.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Путин должен лично участвовать в переговорах о мире с Украиной. А для прорыва нужен разговор с Трампом.