В Стамбуле Украина и Россия соревнуются за внимание Трампа – аналитик Капитоненко

Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле, чтобы показать Трампу, что Путин – преграда для мира, говорит Капитоненко

Путин сделал заявление ночью 11 мая, чтобы показать, что хочет переговоров, а Украина не хочет. Однако Зеленский согласился на встречу в Стамбуле (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV)

Киев и Москва сейчас больше соревнуются за внимание президента США Дональда Трампа, чем ищут пути к миру на переговорах в Стамбуле. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Аналитик подчеркнул, что Стамбул – сигнал президента Владимира Зеленского Трампу и попытка склонить его на сторону Украины.

"Зеленскому нужно убедить Трампа и Запад, что именно Путин – преграда. Что Киев готов к диалогу, даже в условиях полной неопределенности, когда неизвестно, согласятся ли россияне и на что именно", – сказал Капитоненко.

Он подчеркнул, что Украина согласилась на Стамбул вынужденно, потому что ситуация на поле боя не лучшая. Кроме того, это нормальный "дипломатический ход".

Капитоненко добавил, что Украина и Россия слишком далеки от возможных компромиссов. Поэтому переговоры в Стамбуле – это демонстрация позиций без возможных существенных сдвигов.

Принципиальных решений вряд ли можно ожидать, считает он.