В Стамбуле Украина и Россия соревнуются за внимание Трампа – аналитик Капитоненко
Киев и Москва сейчас больше соревнуются за внимание президента США Дональда Трампа, чем ищут пути к миру на переговорах в Стамбуле. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.
Аналитик подчеркнул, что Стамбул – сигнал президента Владимира Зеленского Трампу и попытка склонить его на сторону Украины.
"Зеленскому нужно убедить Трампа и Запад, что именно Путин – преграда. Что Киев готов к диалогу, даже в условиях полной неопределенности, когда неизвестно, согласятся ли россияне и на что именно", – сказал Капитоненко.
Он подчеркнул, что Украина согласилась на Стамбул вынужденно, потому что ситуация на поле боя не лучшая. Кроме того, это нормальный "дипломатический ход".
Капитоненко добавил, что Украина и Россия слишком далеки от возможных компромиссов. Поэтому переговоры в Стамбуле – это демонстрация позиций без возможных существенных сдвигов.
Принципиальных решений вряд ли можно ожидать, считает он.
Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.
15 мая стало известно, что Зеленский был готов отказаться от переговоров с Россией в Стамбуле, однако американские и европейские чиновники убедили его поехать.