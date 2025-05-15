У Стамбулі Україна та Росія змагаються за увагу Трампа – аналітик Капітоненко
Київ і Москва наразі більше змагаються за увагу президента США Дональда Трампа, ніж шукають шляхи до миру на переговорах у Стамбулі. Таку думку у коментарі LIGA.net висловив аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.
Аналітик наголосив, що Стамбул – сигнал президента Володимира Зеленського Трампу і спроба схилити його на бік України.
"Зеленському потрібно переконати Трампа та Захід, що саме Путін – перепона. Що Київ готовий до діалогу, навіть в умовах повної невизначеності, коли невідомо, чи росіяни погодяться і на що саме", – сказав Капітоненко.
Він наголосив, що Україна погодилась на Стамбул вимушено, тому що ситуація на полі бою не найкраща. З іншого боку, це нормальний "дипломатичний хід".
Капітоненко додав, що Україна та Росія надто далекі від можливих компромісів. Тому переговори у Стамбулі – це демонстрація позицій, без можливих суттєвих зрушень.
Принципових рішень навряд чи можна очікувати, вважає він.
Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.
Згодом стало відомо, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах.
15 травня стало відомо, що Зеленський був готовий відмовитися від переговорів із Росією у Стамбулі, проте американські та європейські посадовці переконали його поїхати.