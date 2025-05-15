У Стамбулі Україна та Росія змагаються за увагу Трампа – аналітик Капітоненко

Зеленський погодився на переговори у Стамбулі, щоб показати Трампу, що Путін – перепона для миру, каже Капітоненко

Путін зробив заяву вночі 11 травня, щоб показати, що він хоче переговорів, а Україна не хоче. Проте Зеленський погодився на зустріч у Стамбулі (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV)

Київ і Москва наразі більше змагаються за увагу президента США Дональда Трампа, ніж шукають шляхи до миру на переговорах у Стамбулі. Таку думку у коментарі LIGA.net висловив аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

Аналітик наголосив, що Стамбул – сигнал президента Володимира Зеленського Трампу і спроба схилити його на бік України.

"Зеленському потрібно переконати Трампа та Захід, що саме Путін – перепона. Що Київ готовий до діалогу, навіть в умовах повної невизначеності, коли невідомо, чи росіяни погодяться і на що саме", – сказав Капітоненко.

Він наголосив, що Україна погодилась на Стамбул вимушено, тому що ситуація на полі бою не найкраща. З іншого боку, це нормальний "дипломатичний хід".

Капітоненко додав, що Україна та Росія надто далекі від можливих компромісів. Тому переговори у Стамбулі – це демонстрація позицій, без можливих суттєвих зрушень.

Принципових рішень навряд чи можна очікувати, вважає він.