Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции, если тот все-таки приедет
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот прибудет в Турцию на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Его цитируют Guardian и Clash Report.
Трамп отметил, что не знает, прибудет ли Путин в Турцию.
"Он хотел бы, чтобы я был там, и такая возможность есть. Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Узнаем", – сказал он.
В то же время американский президент добавил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным "ради спасения жизней".
- 13 мая Зеленский заявил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если российский диктатор Путин не приедет на переговоры 15 мая.
- Россию на переговорах в Турции могут представить глава МИД Лавров и помощник Путина по внешней политике Ушаков, пишет The Washington Post.