Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции, если тот все-таки приедет

По словам президента США, плотный график не помешает ему встретиться с российским диктатором "ради спасения жизней"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот прибудет в Турцию на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Его цитируют Guardian и Clash Report.

Трамп отметил, что не знает, прибудет ли Путин в Турцию.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и такая возможность есть. Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Узнаем", – сказал он.

В то же время американский президент добавил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным "ради спасения жизней".