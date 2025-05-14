Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині, якщо той все-таки приїде

За словами президента США, щільний графік не завадить йому зустрітися з російським диктатором "заради порятунку життів"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той прибуде до Туреччини на переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Його цитують The Guardian та Clash Report.

Трамп зазначив, що не знає, чи прибуде Путін до Туреччини.

"Він хотів би, щоб я був там, і така можливість є. Я не знаю, чи він буде там, якщо мене не буде. Дізнаємося", – сказав він.

Водночас американський президент додав, що щільний графік не завадить йому зустрітись з Путіним "заради порятунку життів".