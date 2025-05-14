Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині, якщо той все-таки приїде
Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той прибуде до Туреччини на переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Його цитують The Guardian та Clash Report.
Трамп зазначив, що не знає, чи прибуде Путін до Туреччини.
"Він хотів би, щоб я був там, і така можливість є. Я не знаю, чи він буде там, якщо мене не буде. Дізнаємося", – сказав він.
Водночас американський президент додав, що щільний графік не завадить йому зустрітись з Путіним "заради порятунку життів".
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо російський диктатор Путін не приїде на перемовини 15 травня.
- Росію на перемовинах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков, пише The Washington Post.