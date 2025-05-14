Зеленський озвучив, про що говоритиме з Путіним, якщо той приїде до Туреччини

Президент наголосив, що якщо диктатор РФ не приїде, "це буде виглядати як його повна поразка"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Під час можливих переговорів у Туреччині із російським диктатором Володимиром Путіним Україна має вийти із політичною перемогою – припиненням вогню та обміном полоненими "всіх на всіх". Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Libération.

"Важливо зрозуміти мету моєї зустрічі з Путіним. Ми з ним не можемо зараз дійти згоди щодо всього, це неможливо <...>Але ми повинні якось знайти формат для припинення війни", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що зустріч з Путіним не може бути лише символічною.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з цієї ситуації з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном полоненими "всіх на всіх"" чи чимось подібним <...> Росіяни не довірятимуть нам, ми не довірятимемо росіянам", – сказав Зеленський.

На його думку, лише зовнішні посередники можуть гарантувати виконання будь-якої угоди. Зеленський наполягає на необхідності надійного та збалансованого посередництва, якому довірятимуть обидві сторони. Він згадав США як можливого гаранта контролю за виконанням домовленостей.

"Якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його повна поразка", – зазначив український лідер.

Щодо тривалості війни Зеленський відповів, що цього ніхто не знає.

"Але не 10 років. Україна не виживе <...>Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам", – підсумував Зеленський.