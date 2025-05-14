Зеленский озвучил, о чем будет говорить с Путиным, если тот приедет в Турцию
Во время возможных переговоров в Турции с российским диктатором Владимиром Путиным, Украина должна выйти с политической победой – прекращением огня и обменом пленными "всех на всех". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Libération.
"Важно понять цель моей встречи с Путиным. Мы с ним не можем сейчас прийти к согласию по всему, это невозможно <...>Но мы должны как-то найти формат для прекращения войны", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что встреча с Путиным не может быть только символической.
"Если я встречусь с ним, мы должны выйти из этой ситуации с политической победой – прекращением огня, обменом пленными "всех на всех"" или чем-то подобным <...> Россияне не будут доверять нам, мы не будем доверять россиянам", – сказал Зеленский.
По его мнению, только внешние посредники могут гарантировать выполнение любого соглашения. Зеленский настаивает на необходимости надежного и сбалансированного посредничества, которому будут доверять обе стороны. Он упомянул США как возможного гаранта контроля за исполнением договоренностей.
"Если Путин не приедет, это будет выглядеть как его полное поражение", – отметил украинский лидер.
По поводу продолжительности войны Зеленский ответил, что этого никто не знает.
"Но не 10 лет. Украина не выживет <...>Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам", – подытожил Зеленский.
- 13 мая Зеленский заявил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если российский диктатор Путин не приедет на переговоры 15 мая.
- Россию на переговорах в Турции могут представить глава МИД Лавров и помощник Путина по внешней политике Ушаков, пишет The Washington Post.