Зеленский озвучил, о чем будет говорить с Путиным, если тот приедет в Турцию

Президент подчеркнул, что если диктатор РФ не приедет, "это будет выглядеть как его полное поражение"

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Во время возможных переговоров в Турции с российским диктатором Владимиром Путиным, Украина должна выйти с политической победой – прекращением огня и обменом пленными "всех на всех". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Libération.

"Важно понять цель моей встречи с Путиным. Мы с ним не можем сейчас прийти к согласию по всему, это невозможно <...>Но мы должны как-то найти формат для прекращения войны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что встреча с Путиным не может быть только символической.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти из этой ситуации с политической победой – прекращением огня, обменом пленными "всех на всех"" или чем-то подобным <...> Россияне не будут доверять нам, мы не будем доверять россиянам", – сказал Зеленский.

По его мнению, только внешние посредники могут гарантировать выполнение любого соглашения. Зеленский настаивает на необходимости надежного и сбалансированного посредничества, которому будут доверять обе стороны. Он упомянул США как возможного гаранта контроля за исполнением договоренностей.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть как его полное поражение", – отметил украинский лидер.

По поводу продолжительности войны Зеленский ответил, что этого никто не знает.

"Но не 10 лет. Украина не выживет <...>Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам", – подытожил Зеленский.