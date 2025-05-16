Трамп, ймовірно, не поїде в Стамбул після візиту до ОАЕ – Sky news
Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, не поїде до Туреччини після візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів, а повернеться у Штати. Про це повідомляє Sky news з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.
Співрозмовник повідомив, що Трамп не відвідає Стамбул після того, як стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін не буде присутній на переговорах.
За день до цього лідер США заявляв, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині, якщо той таки приїде.
Але, виступаючи в ОАЕ (третя й остання зупинка турне Трампа на Близькому Сході), президент США припустив, що, найімовірніше, далі він поїде додому.
"Ми вирушаємо завтра (16 травня. – Ред.)... Це майже "пункт призначення невідомий". Нам телефонують: "Ви можете бути тут? Ви можете бути там?" Але ми, ймовірно, повертаємося до Вашингтона, округ Колумбія", – сказав Трамп.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії", але сам російський диктатор не приїхав, а відправив делегацію.
- 15 травня Трамп заявив, що Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо там не буде його.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Путін має особисто брати участь у переговорах щодо миру з Україною. А для прориву потрібна розмова із Трампом.