Трамп, ймовірно, не поїде в Стамбул після візиту до ОАЕ – Sky news

Президент США не відвідає Стамбул після того, як стало відомо, що Путіна там не буде

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, не поїде до Туреччини після візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів, а повернеться у Штати. Про це повідомляє Sky news з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Співрозмовник повідомив, що Трамп не відвідає Стамбул після того, як стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін не буде присутній на переговорах.

За день до цього лідер США заявляв, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині, якщо той таки приїде.

Але, виступаючи в ОАЕ (третя й остання зупинка турне Трампа на Близькому Сході), президент США припустив, що, найімовірніше, далі він поїде додому.

"Ми вирушаємо завтра (16 травня. – Ред.)... Це майже "пункт призначення невідомий". Нам телефонують: "Ви можете бути тут? Ви можете бути там?" Але ми, ймовірно, повертаємося до Вашингтона, округ Колумбія", – сказав Трамп.