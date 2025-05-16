В США назвали "неизбежной" встречу Трампа и Путина, но не уточнили сроки

Трамп окажется в комнате с Путиным когда наступит подходящий момент

Встреча Трампа и Путина в 2018 году (Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV)

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным "неизбежна". Такое мнение озвучил заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, передает Politiko.

Он подчеркнул, что важно "остановить кровопролитие" и усадить Путина за стол переговоров, чтобы заключить окончательное мирное соглашение. Вместе с тем заместитель помощника президента США отметил, что принудить российского диктатора к этому нельзя.

"Сделки – это вопрос времени. Когда наступает подходящее время, тогда президент оказывается в одной комнате с Путиным", – сказал Горка и отметил, что этот момент "неизбежен".

Он отказался предоставить какие-либо подробности о том, что значит его заявление.