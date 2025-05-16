В США назвали "неизбежной" встречу Трампа и Путина, но не уточнили сроки
Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным "неизбежна". Такое мнение озвучил заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, передает Politiko.
Он подчеркнул, что важно "остановить кровопролитие" и усадить Путина за стол переговоров, чтобы заключить окончательное мирное соглашение. Вместе с тем заместитель помощника президента США отметил, что принудить российского диктатора к этому нельзя.
"Сделки – это вопрос времени. Когда наступает подходящее время, тогда президент оказывается в одной комнате с Путиным", – сказал Горка и отметил, что этот момент "неизбежен".
Он отказался предоставить какие-либо подробности о том, что значит его заявление.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России", но сам российский диктатор не приехал, а отправил делегацию.
- 15 мая Sky News сообщал, что Трамп также не поедет на переговоры в Стамбул. Хотя за день до этого лидер США заявлял, что готов встретиться с Путиным в Турции, если тот все-таки приедет.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Путин должен лично участвовать в переговорах о мире с Украиной. А для прорыва нужна беседа с Трампом.