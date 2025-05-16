У США назвали "неминучою" зустріч Трампа та Путіна, але не уточнили терміни

Трамп опиниться в кімнаті з Путіним, коли настане відповідний момент.

Зустріч Трампа та Путіна у 2018 році (Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV)

Зустріч президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним "неминуча". Таку думку озвучив заступник помічника президента США та старший директор із боротьби з тероризмом Себастьян Горка, передає Politiko.

Він наголосив, що важливо "зупинити кровопролиття" і посадити Путіна за стіл переговорів, щоб укласти остаточну мирну угоду. Водночас заступник помічника президента США зазначив, що змусити російського диктатора до цього не можна.

"Угоди – це питання часу. Коли настає слушний час, тоді президент опиняється в одній кімнаті з Путіним", – сказав Горка і відзначив, що цей момент "неминучий".

Він відмовився надати будь-які подробиці про те, що означає його заява.