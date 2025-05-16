У США назвали "неминучою" зустріч Трампа та Путіна, але не уточнили терміни
Зустріч президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним "неминуча". Таку думку озвучив заступник помічника президента США та старший директор із боротьби з тероризмом Себастьян Горка, передає Politiko.
Він наголосив, що важливо "зупинити кровопролиття" і посадити Путіна за стіл переговорів, щоб укласти остаточну мирну угоду. Водночас заступник помічника президента США зазначив, що змусити російського диктатора до цього не можна.
"Угоди – це питання часу. Коли настає слушний час, тоді президент опиняється в одній кімнаті з Путіним", – сказав Горка і відзначив, що цей момент "неминучий".
Він відмовився надати будь-які подробиці про те, що означає його заява.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії", але сам російський диктатор не приїхав, а відправив делегацію.
- 15 травня Sky News повідомляв, що Трамп також не поїде на переговори до Стамбула. Хоча за день до цього лідер США заявляв, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині, якщо той таки приїде.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Путін має особисто брати участь у переговорах щодо миру з Україною. А для прориву потрібна розмова із Трампом.