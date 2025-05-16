Трамп про термін зустрічі з Путіним: Щойно зможемо організувати
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав під час бізнес-круглого столу в Абу-Дабі, повідомляє AFP.
"Щойно з'явиться можливість організувати. Я збирався це зробити, я був готовий поїхати звідси, щоб поїхати туди", – сказав він про терміни зустрічі, але подробиць не розкрив.
Як повідомляє New York Рost, Трамп зберігає оптимізм щодо можливості укладання миру між Україною та Росією.
"Ми цього досягнемо", – сказав він 16 травня.
Водночас візиту Трампа до Стамбула не передбачається після закінчення робочої поїздки на Близький Схід. Як повідомило Sky News з посиланням на високопосадовця Білого дому, лідер США, найімовірніше, поїде додому до Вашингтона.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Але російський диктатор не приїхав, а відправив делегацію.
- 15 травня Трамп заявив, що Путін не приїхав на переговори до Стамбула, бо там не буде його, але не виключив, що може прибути до Туреччини 16 травня.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Путін має особисто брати участь у переговорах щодо миру з Україною, а для прориву потрібна розмова з Трампом. Сам лідер США заявив, що без його зустрічі з Путіним зсуву в переговорах не буде.
- Також у США назвали "неминучою" зустріч Трампа та Путіна, але не уточнили терміни.