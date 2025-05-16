Трамп про термін зустрічі з Путіним: Щойно зможемо організувати

Лідер США розраховує домогтися укладання миру між Україною та РФ

Трамп на зустрічі в Абу-Дабі (Фото: EPA / UAE PRESIDENTIAL COURT)

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав під час бізнес-круглого столу в Абу-Дабі, повідомляє AFP.

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"Щойно з'явиться можливість організувати. Я збирався це зробити, я був готовий поїхати звідси, щоб поїхати туди", – сказав він про терміни зустрічі, але подробиць не розкрив.

Як повідомляє New York Рost, Трамп зберігає оптимізм щодо можливості укладання миру між Україною та Росією.

"Ми цього досягнемо", – сказав він 16 травня.

Водночас візиту Трампа до Стамбула не передбачається після закінчення робочої поїздки на Близький Схід. Як повідомило Sky News з посиланням на високопосадовця Білого дому, лідер США, найімовірніше, поїде додому до Вашингтона.