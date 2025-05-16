Трамп заявив, що може зателефонувати Путіну: Нам потрібно зустрітися
Президент США Дональд Трамп може зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії проти України. Про це він сказав на борту Air Force One, вилітаючи з Абу-Дабі, повідомляє CNN.
"Нам потрібно зустрітися. Ми з ним зустрінемось. Я думаю, ми вирішимо це, а може й ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо не вирішимо, то це буде дуже цікаво", – сказав Трамп.
Раніше він заявив, що планує зустрітися з Путіним "як тільки вдасться це організувати". Слова лідера США пролунали на фоні старту переговорів української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня.
У жодній заяві Трампа не було озвучено навіть приблизних термінів ймовірної зустрічі з Путіним.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Путін має особисто брати участь у переговорах щодо миру з Україною, а для прориву потрібна розмова з Трампом.
- Сам лідер США заявив, що без його зустрічі з Путіним зсуву у переговорах не буде.
- Також у США назвали "неминучою" зустріч Трампа та Путіна, але не уточнили терміни.