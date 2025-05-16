Трамп заявив, що може зателефонувати Путіну: Нам потрібно зустрітися

За словами президента США, буде "цікаво", якщо питання зустрічі з Путіним не вдасться розв'язати

Дональд Трамп (Фото: EPA/UAE PRESIDENTIAL COURT)

Президент США Дональд Трамп може зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії проти України. Про це він сказав на борту Air Force One, вилітаючи з Абу-Дабі, повідомляє CNN.

"Нам потрібно зустрітися. Ми з ним зустрінемось. Я думаю, ми вирішимо це, а може й ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо не вирішимо, то це буде дуже цікаво", – сказав Трамп.

Раніше він заявив, що планує зустрітися з Путіним "як тільки вдасться це організувати". Слова лідера США пролунали на фоні старту переговорів української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня.

У жодній заяві Трампа не було озвучено навіть приблизних термінів ймовірної зустрічі з Путіним.