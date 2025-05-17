СБУ розпочала підготовку до обміну, про який Україна та РФ домовились у Стамбулі

Спецслужба формує перелік окупантів на обмін та разом з іншими відомствами готує прийняття українських захисників

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України розпочала підготовчі заходи до обміну полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000, про який напередодні сторони домовились у Стамбулі. Про деталі процесу повідомили у пресслужбі відомства.

Відповідною роботою займається Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ.

Зокрема, пише спецслужба, формується перелік російських військових, які утримуються в українському полоні та можуть бути передані Москві, а також спільно з Міністерством охорони здоров'я та іншими відповідними структурами готується прийняття українських захисників, які наразі перебувають в російському полоні.

"Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийняття, супроводження та реабілітації наших військових", – пояснили у відомстві.