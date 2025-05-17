СБУ розпочала підготовку до обміну, про який Україна та РФ домовились у Стамбулі
Служба безпеки України розпочала підготовчі заходи до обміну полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000, про який напередодні сторони домовились у Стамбулі. Про деталі процесу повідомили у пресслужбі відомства.
Відповідною роботою займається Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ.
Зокрема, пише спецслужба, формується перелік російських військових, які утримуються в українському полоні та можуть бути передані Москві, а також спільно з Міністерством охорони здоров'я та іншими відповідними структурами готується прийняття українських захисників, які наразі перебувають в російському полоні.
"Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийняття, супроводження та реабілітації наших військових", – пояснили у відомстві.
- Великий обмін полоненими – єдина реальна домовленість з україно-російської зустрічі у Стамбулі 16 травня (детальніше про переговори тут).
Головне управління розвідки повідомляло, що над обміном уже ведеться робота. Турецьке джерело CNN зазначило, що процес міститимемо три категорії полонених – дітей, цивільних та військових, але офіційно про це не повідомлялось.
- Начальник ГУР Буданов повідомив, що обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. Голова делегації РФ Мединський стверджував, що обмін відбудеться у "найближчі дні".