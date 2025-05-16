Україна вже розпочала роботу щодо повернення 1000 українців з російського полону – ГУР

На сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

Україна вже розпочала роботу над обміном полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000. Про це на пресконференції повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, відео публікує телеканал Ми – Україна.

За його словами, під час стамбульських переговорів, які відбулися 16 травня, росіяни погодилися провести обмін 1000 на 1000. Вже відсьогодні Україна розпочала роботу у цьому напрямку, опрацьовуючи списки осіб, яких потрібно повернути з російського полону.

"Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною – нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо, ми будемо їх вітати й продовжуємо роботу з росіянами", – сказав Скібіцький.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими. Тоді ж він заявив про плани обмінятися з Москвою 1000 росіян на 1000 українців.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан своєю чергою заявив, що сторони вже домовилися про обмін 1000 на 1000 для "зміцнення довіри" один до одного.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася.