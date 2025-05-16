Україна вже розпочала роботу щодо повернення 1000 українців з російського полону – ГУР
Україна вже розпочала роботу над обміном полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000. Про це на пресконференції повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, відео публікує телеканал Ми – Україна.
За його словами, під час стамбульських переговорів, які відбулися 16 травня, росіяни погодилися провести обмін 1000 на 1000. Вже відсьогодні Україна розпочала роботу у цьому напрямку, опрацьовуючи списки осіб, яких потрібно повернути з російського полону.
"Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною – нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо, ми будемо їх вітати й продовжуємо роботу з росіянами", – сказав Скібіцький.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими. Тоді ж він заявив про плани обмінятися з Москвою 1000 росіян на 1000 українців.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан своєю чергою заявив, що сторони вже домовилися про обмін 1000 на 1000 для "зміцнення довіри" один до одного.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася.