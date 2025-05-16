Макрон під час розмови з Трампом наголосив, що Росія проігнорувала вимоги США
Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / LOU BENOIST)

Під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів та припинення вогню. Його цитує BFM TV.

"У нас була дискусія з президентом Трампом про те, що неприпустимо, щоб Росія не реагувала на вимоги, які висувають американці, підтримують Україна та європейці. Ні припинення вогню, ні зустрічі на рівні ухвалення рішень", – висловився Макрон.

Тим часом прем'єр Великої Британії Кір Стармер своєю чергою заявив, що Росія продемонструвала неприйнятну позицію на переговорах з Україною в Стамбулі. Його польський колега Дональд Туск додав, що російська сторона "не виявила доброї волі, не мала наміру вести переговори у присутності американської сторони та висунула абсолютно неприйнятні умови".

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