Макрон під час розмови з Трампом наголосив, що Росія проігнорувала вимоги США

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / LOU BENOIST)

Під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів та припинення вогню. Його цитує BFM TV.

"У нас була дискусія з президентом Трампом про те, що неприпустимо, щоб Росія не реагувала на вимоги, які висувають американці, підтримують Україна та європейці. Ні припинення вогню, ні зустрічі на рівні ухвалення рішень", – висловився Макрон.

Тим часом прем'єр Великої Британії Кір Стармер своєю чергою заявив, що Росія продемонструвала неприйнятну позицію на переговорах з Україною в Стамбулі. Його польський колега Дональд Туск додав, що російська сторона "не виявила доброї волі, не мала наміру вести переговори у присутності американської сторони та висунула абсолютно неприйнятні умови".

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася. Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.

Очільник делегації РФ, радник диктатора Володимир Мединський заявив, що Москва загалом задоволена переговорами.