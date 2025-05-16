Єрмак: Важливим питанням є пряма зустріч Зеленського і Путіна, який чомусь не приїхав

Українська делегація зустрілася у Стамбулі з Келлогом та радниками президентів інших країн-союзниць

Кіт Келлог та Андрій Єрмак (Фото: Андрій Єрмак)

Перед початком тристоронніх переговорів України, Туреччини та США у Стамбулі українська делегація зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони скоординували позиції для переговорів із РФ та обговорили питання прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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До складу української делегації, окрім Єрмака, увійшли міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню – це наш пріоритет", – написав керівник ОП.

Він зазначив, що Україна готова до миру, тривалого і безумовного припинення вогню і переговорів на найвищому рівні.

За словами Єрмака, важливим питанням стала пряма зустріч Зеленського і Путіна, який "чомусь не приїхав до Туреччини".

Велику Британію на зустрічі представляв радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, Францію – дипломатичний радник президента Франції Емманюель Боннон, Німеччину – радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Заутер.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак