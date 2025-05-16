Єрмак: Важливим питанням є пряма зустріч Зеленського і Путіна, який чомусь не приїхав
Перед початком тристоронніх переговорів України, Туреччини та США у Стамбулі українська делегація зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони скоординували позиції для переговорів із РФ та обговорили питання прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
До складу української делегації, окрім Єрмака, увійшли міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню – це наш пріоритет", – написав керівник ОП.
Він зазначив, що Україна готова до миру, тривалого і безумовного припинення вогню і переговорів на найвищому рівні.
За словами Єрмака, важливим питанням стала пряма зустріч Зеленського і Путіна, який "чомусь не приїхав до Туреччини".
Велику Британію на зустрічі представляв радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, Францію – дипломатичний радник президента Франції Емманюель Боннон, Німеччину – радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Заутер.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію у Стамбул. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.