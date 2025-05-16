Ермак: Важным вопросом является встреча Зеленского и Путина, почему-то не приехавшего

Украинская делегация встретилась в Стамбуле с Келлогом и советниками президентов других стран-союзниц

Кит Келлог и Андрей Ермак (Фото: Андрей Ермак)

Перед началом трехсторонних переговоров Украины, Турции и США в Стамбуле украинская делегация встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, а также советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии. Стороны скоординировали позиции для переговоров с РФ и обсудили вопросы прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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В состав украинской делегации, кроме Ермака, вошли министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы добиться безусловного прекращения огня – это наш приоритет", – написал руководитель ОП.

Он отметил, что Украина готова к миру, длительному и безусловному прекращению огня и переговорам на самом высоком уровне.

По словам Ермака, важным вопросом стала прямая встреча Зеленского и Путина, "почему-то не приехавшего в Турцию".

Великобританию на встрече представлял советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, Францию – дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Боннон, Германию – советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

Фото: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак