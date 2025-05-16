Ермак: Важным вопросом является встреча Зеленского и Путина, почему-то не приехавшего
Перед началом трехсторонних переговоров Украины, Турции и США в Стамбуле украинская делегация встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, а также советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии. Стороны скоординировали позиции для переговоров с РФ и обсудили вопросы прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В состав украинской делегации, кроме Ермака, вошли министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы добиться безусловного прекращения огня – это наш приоритет", – написал руководитель ОП.
Он отметил, что Украина готова к миру, длительному и безусловному прекращению огня и переговорам на самом высоком уровне.
По словам Ермака, важным вопросом стала прямая встреча Зеленского и Путина, "почему-то не приехавшего в Турцию".
Великобританию на встрече представлял советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, Францию – дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Боннон, Германию – советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.