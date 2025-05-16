Макрон во время разговора с Трампом подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США
Во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США по переговорам и прекращению огня. Его цитирует BFM TV.
"У нас была дискуссия с президентом Трампом о том, что недопустимо, чтобы Россия не реагировала на требования, которые предъявляют американцами, поддерживают Украина и европейцы. Ни прекращения огня, ни встречи на уровне принятия решений", – высказался Макрон.
Тем временем премьер Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил, что Россия продемонстрировала неприемлемую позицию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Его польский коллега Дональд Туск добавил, что российская сторона "не проявила доброй воли, не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны и выдвинула абсолютно неприемлемые условия".
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Около 13:40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершить войну.
- Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.