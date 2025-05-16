Макрон во время разговора с Трампом подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА / LOU BENOIST)

Во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США по переговорам и прекращению огня. Его цитирует BFM TV.

"У нас была дискуссия с президентом Трампом о том, что недопустимо, чтобы Россия не реагировала на требования, которые предъявляют американцами, поддерживают Украина и европейцы. Ни прекращения огня, ни встречи на уровне принятия решений", – высказался Макрон.

Тем временем премьер Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил, что Россия продемонстрировала неприемлемую позицию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Его польский коллега Дональд Туск добавил, что российская сторона "не проявила доброй воли, не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны и выдвинула абсолютно неприемлемые условия".

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