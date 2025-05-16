Макрон во время разговора с Трампом подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА / LOU BENOIST)

Во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США по переговорам и прекращению огня. Его цитирует BFM TV.

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"У нас была дискуссия с президентом Трампом о том, что недопустимо, чтобы Россия не реагировала на требования, которые предъявляют американцами, поддерживают Украина и европейцы. Ни прекращения огня, ни встречи на уровне принятия решений", – высказался Макрон.

Тем временем премьер Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил, что Россия продемонстрировала неприемлемую позицию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Его польский коллега Дональд Туск добавил, что российская сторона "не проявила доброй воли, не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны и выдвинула абсолютно неприемлемые условия".

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Около 13:40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершить войну.

Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.