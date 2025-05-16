"Давление на Россию должно сохраняться". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Президент считает, что если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции

Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц (Фото: ОП)

Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора, который он вместе с европейскими лидерами провел с американским коллегой Дональдом Трампом после переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Глава государства подтвердил, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьером Великобритании Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском говорил по телефону с Трампом.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, важно, чтобы мир держался сильных позиций.

"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", – добавил президент.

По словам министра обороны Рустема Умерова, на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными.

Он отметил, что стороны обсудили возможность обмена 1000 на 1000.