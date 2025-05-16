"Давление на Россию должно сохраняться". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора, который он вместе с европейскими лидерами провел с американским коллегой Дональдом Трампом после переговоров РФ и Украины в Стамбуле.
Глава государства подтвердил, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьером Великобритании Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском говорил по телефону с Трампом.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, важно, чтобы мир держался сильных позиций.
"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", – добавил президент.
По словам министра обороны Рустема Умерова, на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными.
Он отметил, что стороны обсудили возможность обмена 1000 на 1000.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Около 13:40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась.