"Тиск на Росію має зберігатись". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Президент вважає, що якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції

Дональд Туск, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови, яку він разом з європейськими лідерами провів з американським колегою Дональдом Трампом після переговорів РФ та України у Стамбулі.

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Глава держави підтвердив, що разом з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером і прем'єром Польщі Дональдом Туском говорив телефоном з Трампом.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

"Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", – додав президент.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими.

Він зазначив, що сторони обговорили можливість обміну 1000 на 1000.