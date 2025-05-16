"Тиск на Росію має зберігатись". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови, яку він разом з європейськими лідерами провів з американським колегою Дональдом Трампом після переговорів РФ та України у Стамбулі.
Глава держави підтвердив, що разом з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером і прем'єром Польщі Дональдом Туском говорив телефоном з Трампом.
Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, важливо, щоб світ тримався сильних позицій.
"Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", – додав президент.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими.
Він зазначив, що сторони обговорили можливість обміну 1000 на 1000.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася.