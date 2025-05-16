Результати Стамбулу: Обговорили перемир'я, обмін полоненими та можливу зустріч Зеленського і Путіна

Умєров обіцяє "скоро повідомити" деталі подальших переговорів. Мединський каже, що Київ і Москва підготують власні бачення щодо припинення вогню

Рустем Умєров (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

На перемовинах у Стамбулі 16 травня Україна та Росія обговорили питання припинення вогню та обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Про це, за результатами зустрічі, повідомив очільник української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, його преспідхід публікує Суспільне.

"Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, далі обміну полоненими. І також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін 1000 на 1000. Ми працюємо також над іншими модальностями (аспектами. – Ред.) цього обміну", – розповів Умєров.

Щодо подальших дій міністр зазначив, що Україні, по-перше, треба зайнятися обміном полонених, після чого громадськості повідомлять про наступні кроки у переговорах.

Також посадовець пообіцяв "скоро повідомити", яким буде порядок денний наступних переговорів, чи будуть вони продовжуватися у тому самому режимі й чи вноситимуться на них нові додаткові теми.

А що каже Росія?

Очільник делегації РФ, радник диктатора Володимир Мединський назвав три результати стамбульської зустрічі:

→ у "найближчі дні" Київ і Москва обміняються полоненими у форматі 1000 на 1000;

→ українська сторона "запросила" прямі переговори між Зеленським і Путіним, країна-агресорка "взяла цей запит до відома";

→ Україна та РФ "представлять своє бачення" можливого припинення вогню, "пропишуть це в деталях".

"Після того, як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне – теж про це [було] обговорено – продовжити наші переговори", – підсумував російський чиновник.

Загалом, стверджує Мединський, Москва задоволена результатом перемовин і готова продовжувати контакт.