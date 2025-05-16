Україна підтвердила, що Росія заявляла неприпустимі речі у Стамбулі

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Російська делегація озвучувала неприпустимі для України речі під час переговорів у Стамбулі. Про це на пресконференції повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Суспільне.

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За словами посадовця, українські представники "спокійно" поставились до слів представників РФ. Водночас він не уточнив, які саме неприйнятні речі говорили окупанти.

"У нас, як ви знаєте, довгий досвід переговорів із росіянами, починаючи з 2014 року. Українська делегація чудово впоралася, спокійно. Наша основна позиція залишилась незмінною", – зауважив речник.

Тихий повідомив, що українська делегація під час зустрічі була готова домовлятись про припинення вогню, але представники РФ мали обмежений мандат і не могли ухвалювати таких рішень на переговорах.

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