Зустріч Зеленського та Путіна має стати наступним кроком у переговорах – Умєров

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Наступним кроком у перемовинах між Україною та РФ має стати організація зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Про це, за результатами зустрічі у Стамбулі, повідомив очільник української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, передає телеканал Ми – Україна.

"Наш президент очікував, що тут відбудуться обговорення на високому рівні, і я думаю, що наступним кроком має стати організація зустрічі на рівні лідерів. І це буде нашим наступним кроком", – заявив чиновник.

Також Умєров ще раз повторив нинішню позицію української сторони: "Україна прагне миру, Україна зосереджена на людях, і ми можемо і здатні продовжувати боротьбу, але, врешті-решт, нам потрібно завершити цю війну".