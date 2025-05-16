Зустріч Зеленського та Путіна має стати наступним кроком у переговорах – Умєров
Наступним кроком у перемовинах між Україною та РФ має стати організація зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Про це, за результатами зустрічі у Стамбулі, повідомив очільник української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, передає телеканал Ми – Україна.
"Наш президент очікував, що тут відбудуться обговорення на високому рівні, і я думаю, що наступним кроком має стати організація зустрічі на рівні лідерів. І це буде нашим наступним кроком", – заявив чиновник.
Також Умєров ще раз повторив нинішню позицію української сторони: "Україна прагне миру, Україна зосереджена на людях, і ми можемо і здатні продовжувати боротьбу, але, врешті-решт, нам потрібно завершити цю війну".
Умєров повідомив, що сторони обговорили питання припинення вогню й обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну зустріч президента Зеленського та диктатора Путіна.
- Головний перемовник країни-агресора Мединський заявив, що Україна та РФ "представлять своє бачення" можливого припинення вогню, "пропишуть це в деталях", а після цього повернуться до подальших переговорів.
Президент Зеленський і європейські лідери мали телефонну розмову з очільником США Трампом: глава української держави наголосив, що тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.