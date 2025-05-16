Переговори у Стамбулі "не привели до значного прогресу", окрім обміну полоненими – Axios

Російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі (Фото: Міністерство закордонних справ Туреччини / EPA)

Зустріч делегацій Києва та Москви у Стамбулі тривала трохи більш ніж годину й "не привела до значного прогресу", окрім обміну полоненими, заявив американський новинний ресурс Axios із посиланням на анонімне українське дипломатичне джерело.

За даними співбесідника, представники РФ вимагали, аби в обмін на припинення вогню українська армія вивела війська "з кількох територій усередині України".

"Російські вимоги відірвані від реальності й виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше", – зазначило джерело.

Раніше про максималістичні вимоги Москви повідомляв співрозмовник телеканалу Sky News з українських дипломатичних кіл. За його словами, деякі з цих пунктів містять забаганки РФ щодо "виведення українських військ зі своєї [української] території для виконання режиму припинення вогню". Офіційно про це не повідомлялося.

ОНОВЛЕНО. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що під час зустрічі росіяни озвучували неприпустимі для України речі. Водночас чиновник зауважив, що "українська делегація чудово впоралася, спокійно".