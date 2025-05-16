Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск зателефонували Трампу після переговорів у Стамбулі – ОП

У п'ятницю, 16 травня, відбулися переговори делегацій України та Росії у Стамбулі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент Володимир Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, на одному кінці проводу був Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск.

Никифоров наголосив, що основною темою телефонної розмови стали переговори у Стамбулі.

Деталі в Офісі президента обіцяють незабаром.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключових питання: припинення вогню й обмін полоненими.

Він зазначив, що сторони обговорили можливість обміну 1000 на 1000.

16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася.