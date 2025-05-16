Переговоры в Стамбуле "не привели к значительному прогрессу", кроме обмена – Axios
Встреча делегаций Киева и Москвы в Стамбуле длилась чуть более часа и "не привела к значительному прогрессу", кроме обмена пленными, заявил американский новостной ресурс Axios со ссылкой на анонимный украинский дипломатический источник.
По данным собеседника, представители РФ потребовали, чтобы в обмен на прекращение огня украинская армия вывела войска "из нескольких территорий внутри Украины".
"Российские требования оторваны от реальности и выходят за рамки того, что обсуждалось ранее", – отметил источник.
Ранее о максималистских требованиях Москвы сообщал собеседник телеканала Sky News из украинских дипломатических кругов. По его словам, некоторые из этих пунктов содержат прихоти РФ насчет "выведения украинских войск со своей [украинской] территории для выполнения режима прекращения огня". Официально об этом не сообщалось.
ОБНОВЛЕНО. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил, что во время встречи россияне озвучивали недопустимые для Украины вещи. В то же время, чиновник отметил, что "украинская делегация прекрасно справилась, спокойно".
Глава украинской делегации Умеров сообщил, что стороны обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Зеленского и диктатора Путина.
- Главный переговорщик страны-агрессора Мединский заявил, что Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях", а затем вернутся к дальнейшим переговорам.