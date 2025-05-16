Переговоры в Стамбуле "не привели к значительному прогрессу", кроме обмена – Axios

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле (Фото: Министерство иностранных дел Турции / EPA)

Встреча делегаций Киева и Москвы в Стамбуле длилась чуть более часа и "не привела к значительному прогрессу", кроме обмена пленными, заявил американский новостной ресурс Axios со ссылкой на анонимный украинский дипломатический источник.

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По данным собеседника, представители РФ потребовали, чтобы в обмен на прекращение огня украинская армия вывела войска "из нескольких территорий внутри Украины".

"Российские требования оторваны от реальности и выходят за рамки того, что обсуждалось ранее", – отметил источник.

Ранее о максималистских требованиях Москвы сообщал собеседник телеканала Sky News из украинских дипломатических кругов. По его словам, некоторые из этих пунктов содержат прихоти РФ насчет "выведения украинских войск со своей [украинской] территории для выполнения режима прекращения огня". Официально об этом не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил, что во время встречи россияне озвучивали недопустимые для Украины вещи. В то же время, чиновник отметил, что "украинская делегация прекрасно справилась, спокойно".