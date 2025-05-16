Украина подтвердила, что Россия заявляла недопустимые вещи в Стамбуле

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Российская делегация озвучивала недопустимые для Украины вещи на переговорах в Стамбуле. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Суспильне.

По словам чиновника, украинские представители "спокойно" отнеслись к словам представителей РФ. В то же время он не уточнил, какие именно неприемлемые вещи говорили оккупанты.

"У нас, как вы знаете, долгий опыт переговоров с россиянами, начиная с 2014 года. Украинская делегация отлично справилась, спокойно. Наша основная позиция осталась неизменной", – отметил спикер.

Тихий сообщил, что украинская делегация во время встречи была готова договариваться о прекращении огня, но у представителей РФ был ограниченный мандат, они не могли принимать такие решения на переговорах.

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