Украина подтвердила, что Россия заявляла недопустимые вещи в Стамбуле
Российская делегация озвучивала недопустимые для Украины вещи на переговорах в Стамбуле. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Суспильне.
По словам чиновника, украинские представители "спокойно" отнеслись к словам представителей РФ. В то же время он не уточнил, какие именно неприемлемые вещи говорили оккупанты.
"У нас, как вы знаете, долгий опыт переговоров с россиянами, начиная с 2014 года. Украинская делегация отлично справилась, спокойно. Наша основная позиция осталась неизменной", – отметил спикер.
Тихий сообщил, что украинская делегация во время встречи была готова договариваться о прекращении огня, но у представителей РФ был ограниченный мандат, они не могли принимать такие решения на переговорах.
- Накануне ряд западных медиа со ссылкой на собеседников среди украинских дипломатов сообщили, что во время встречи в Стамбуле захватчики озвучивали нереалистичные требования, в частности, чтобы Украина вывела войска со своей же территории.
Глава украинской делегации Умеров сообщил, что стороны обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Зеленского и диктатора Путина.
- Главный переговорщик страны-агрессора Мединский заявил, что Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях", а затем вернутся к дальнейшим переговорам.