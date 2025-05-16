Встреча Зеленского и Путина должна стать следующим шагом в переговорах – Умеров

Рустем Умеров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Следующим шагом в переговорах между Украиной и РФ должна стать организация встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом, по результатам встречи в Стамбуле, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, передает телеканал "Мы – Україна".

"Наш президент ожидал, что здесь состоятся обсуждения на высоком уровне, и я думаю, что следующим шагом должна стать организация встречи на уровне лидеров. И это будет нашим следующим шагом", – заявил чиновник.

Также Умеров еще раз повторил нынешнюю позицию украинской стороны: "Украина стремится к миру, Украина сосредоточена на людях, и мы можем и способны продолжать борьбу, но, в конце концов, нам нужно завершить эту войну".