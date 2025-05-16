Встреча Зеленского и Путина должна стать следующим шагом в переговорах – Умеров
Следующим шагом в переговорах между Украиной и РФ должна стать организация встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом, по результатам встречи в Стамбуле, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, передает телеканал "Мы – Україна".
"Наш президент ожидал, что здесь состоятся обсуждения на высоком уровне, и я думаю, что следующим шагом должна стать организация встречи на уровне лидеров. И это будет нашим следующим шагом", – заявил чиновник.
Также Умеров еще раз повторил нынешнюю позицию украинской стороны: "Украина стремится к миру, Украина сосредоточена на людях, и мы можем и способны продолжать борьбу, но, в конце концов, нам нужно завершить эту войну".
Умеров сообщил, что стороны обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Зеленского и диктатора Путина.
- Главный переговорщик страны-агрессора Мединский заявил, что Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях", а затем вернутся к дальнейшим переговорам.
Президент Зеленский и европейские лидеры имели телефонный разговор с главой США Трампом: глава украинского государства подчеркнул, что давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну.