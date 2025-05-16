Sky News: У Стамбулі завершилась зустріч делегацій України та Росії

Встреча в Стамбуле (Фото: EPA)

Перша з 2022 року зустріч делегацій України та Росії щодо врегулювання війни завершилась. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника у Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Медіа із посиланням на українського співрозмовника з дипломатичних кіл повідомило, що Росія висунула вимоги, які є "нереалістичними" і "далеко виходять за межі того, що коли-небудь обговорювалося".

Співрозмовник додав, що деякі з вимог Росії включають "виведення українських військ зі своєї території для виконання режиму припинення вогню".

Були й інші "неприйнятні умови", розповіло джерело.

Кореспондентка Суспільного повідомила, що делегації України та Росії залишаються в палаці.

Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС пише, що перемовини не завершились, а делегації взяли паузу.

Згодом пропагандисти заявили, що переговори РФ та України завершено, делегації розійшлися, готуються заяви для медіа.