Sky News: У Стамбулі завершилась зустріч делегацій України та Росії
Перша з 2022 року зустріч делегацій України та Росії щодо врегулювання війни завершилась. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника у Міністерстві закордонних справ Туреччини.
Медіа із посиланням на українського співрозмовника з дипломатичних кіл повідомило, що Росія висунула вимоги, які є "нереалістичними" і "далеко виходять за межі того, що коли-небудь обговорювалося".
Співрозмовник додав, що деякі з вимог Росії включають "виведення українських військ зі своєї території для виконання режиму припинення вогню".
Були й інші "неприйнятні умови", розповіло джерело.
Кореспондентка Суспільного повідомила, що делегації України та Росії залишаються в палаці.
Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС пише, що перемовини не завершились, а делегації взяли паузу.
Згодом пропагандисти заявили, що переговори РФ та України завершено, делегації розійшлися, готуються заяви для медіа.
- 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини.