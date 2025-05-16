Мерц назвав переговори у Стамбулі "позитивним сигналом"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав проведення у Стамбулі перших з 2022 року прямих переговорів України та Росії й назвав зустріч "позитивним сигналом". Таку думку він висловив на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, передає журнал Stern.
Мерц заявив, що ця зустріч була "дуже маленьким, але першим позитивним сигналом".
Канцлер Німеччини висловився за подальші постачання зброї в Україну.
"Ми повинні активізувати наші дипломатичні зусилля, але ми також повинні чітко висловити нашу військову підтримку цій країні. Не має бути жодних сумнівів, що ми готові продовжувати нашу підтримку", – сказав він.
Поки що були лише "дуже, дуже невеликі дипломатичні успіхи", додав Мерц.
- 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Через дві години стало відомо про завершення переговорів.