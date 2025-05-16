Зеленський: Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження

16 травня у Стамбулі відбулися переговори російської та української делегацій

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський закликав російського диктатора Володимира Путіна надати своїй переговорній делегації реальні повноваження. Таку заяву глава держави зробив, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії.

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"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", – сказав Зеленський.

Зараз же, за словами президента, російська делегація у Стамбулі представлена на "дуже низькому рівні": жоден із представників переговорної команди з боку РФ не має повноважень ухвалювати важливі рішення.

Зеленський додав, що Україна домагається повного припинення вогню на тривалий час – щоб дати дипломатії "реальний шанс". По-друге, потрібно побудувати "хоча б мінімальний" рівень довіри у переговорному процесі, додав президент.

"Це можна зробити, звільнивши військовополонених, повернувши українських дітей, викрадених Росією, та звільнивши цивільних заручників, яких наразі утримує російська сторона", – заявив Зеленський.

По-третє, потрібно чітко визначити питання, що мають розв’язуватися на рівні лідерів – не нижче, адже "ми всі знаємо, хто насправді ухвалює рішення в Росії".

По-четверте, разом із союзниками Україна розпочала створення нової системи безпеки для України та Європи. Тепер, за словами Зеленського, час переходити до практичних дій.

По-п’яте, Україна має зберігати тісну координацію та продовжувати співпрацю із США для завершення війни.