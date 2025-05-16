Зеленський: Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження
Президент Володимир Зеленський закликав російського диктатора Володимира Путіна надати своїй переговорній делегації реальні повноваження. Таку заяву глава держави зробив, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії.
"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", – сказав Зеленський.
Зараз же, за словами президента, російська делегація у Стамбулі представлена на "дуже низькому рівні": жоден із представників переговорної команди з боку РФ не має повноважень ухвалювати важливі рішення.
Зеленський додав, що Україна домагається повного припинення вогню на тривалий час – щоб дати дипломатії "реальний шанс". По-друге, потрібно побудувати "хоча б мінімальний" рівень довіри у переговорному процесі, додав президент.
"Це можна зробити, звільнивши військовополонених, повернувши українських дітей, викрадених Росією, та звільнивши цивільних заручників, яких наразі утримує російська сторона", – заявив Зеленський.
По-третє, потрібно чітко визначити питання, що мають розв’язуватися на рівні лідерів – не нижче, адже "ми всі знаємо, хто насправді ухвалює рішення в Росії".
По-четверте, разом із союзниками Україна розпочала створення нової системи безпеки для України та Європи. Тепер, за словами Зеленського, час переходити до практичних дій.
По-п’яте, Україна має зберігати тісну координацію та продовжувати співпрацю із США для завершення війни.
- 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За майже дві години вона закінчилася. За даними Sky News, Росія висунула вимоги, які є "нереалістичними" і "далеко виходять за межі того, що коли-небудь обговорювалося".