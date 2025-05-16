Очільник МЗС Туреччини розповів про підсумки переговорів України та Росії
Делегації України та РФ у Туреччині (Фото: МЗС Туреччини)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан за підсумками переговорів делегацій України та Росії у Стамбулі заявив, що сторони домовилися зустрітися знову. Відповідний допис він опублікував у X.

"Сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Після інтенсивних дипломатичних зусиль делегації Росії та України провели зустріч у Стамбулі за сприяння Туреччини", – написав Фідан.

За словами очільника турецької дипломатії, у результаті зустрічі Київ і Москва домовилися про обмін 1000 на 1000 для "зміцнення довіри" один до одного.

Окрім того, сторони домовилися, що умови, які дозволять досягти припинення вогню, будуть передані один одному в письмовому вигляді.

"Вони також домовилися в принципі зустрітися знову. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб зробити можливим досягнення тривалого миру між Росією й Україною", – підсумував Фідан.

Читайте також
Зеленський: Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження
туреччинапереговориСтамбулХакан Фідан