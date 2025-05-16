Очільник МЗС Туреччини розповів про підсумки переговорів України та Росії

Хакан Фідан заявив, що представники України та РФ домовилися зустрітися знову

Делегації України та РФ у Туреччині (Фото: МЗС Туреччини)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан за підсумками переговорів делегацій України та Росії у Стамбулі заявив, що сторони домовилися зустрітися знову. Відповідний допис він опублікував у X.

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"Сьогодні був важливий день для миру в усьому світі. Після інтенсивних дипломатичних зусиль делегації Росії та України провели зустріч у Стамбулі за сприяння Туреччини", – написав Фідан.

За словами очільника турецької дипломатії, у результаті зустрічі Київ і Москва домовилися про обмін 1000 на 1000 для "зміцнення довіри" один до одного.

Окрім того, сторони домовилися, що умови, які дозволять досягти припинення вогню, будуть передані один одному в письмовому вигляді.

"Вони також домовилися в принципі зустрітися знову. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб зробити можливим досягнення тривалого миру між Росією й Україною", – підсумував Фідан.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася. Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.

Очільник делегації РФ, радник диктатора Володимир Мединський заявив, що Москва загалом задоволена переговорами.