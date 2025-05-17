Удар по Сумщині. Британія закликала РФ до перемир'я, Чехія наголосила – Кремль хоче війни

Ліпавський зауважив, що у Стамбулі "ще навіть не прибрали стільці" з переговорів, а Москва уже вбила дев'ятьох цивільних

Девід Леммі (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Росію піти на перемир'я після того, як вона вдарила по автобусу з цивільними у Сумській області. Тим часом його чеський колега Ян Ліпавський наголосив, що Кремль не хоче миру, але бажає війни. Такі дописи посадовці опублікували у соцмережі X.

"Шокований нападом Росії на Сумщині, що відбувся лише через кілька годин після переговорів у Туреччині", – зауважив Леммі.

За його словами, якщо диктатор Володимир Путін "серйозно налаштований на мир", то РФ має погодитися на повне та негайне перемир'я, як це зробила Україна.

"У Стамбулі стільці з переговорів про перемир'я між Україною та Росією ще навіть не були прибрані, коли Кремль убив дев'ять мирних жителів на Сумщині. Людей в автобусі, з сім'ями. Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів", – зауважив голова МЗС Чехії Ліпавський.

Посадовець наголосив, що Москва не хоче миру, а бажає війни.