Удар по Сумщині. Британія закликала РФ до перемир'я, Чехія наголосила – Кремль хоче війни
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Росію піти на перемир'я після того, як вона вдарила по автобусу з цивільними у Сумській області. Тим часом його чеський колега Ян Ліпавський наголосив, що Кремль не хоче миру, але бажає війни. Такі дописи посадовці опублікували у соцмережі X.
"Шокований нападом Росії на Сумщині, що відбувся лише через кілька годин після переговорів у Туреччині", – зауважив Леммі.
За його словами, якщо диктатор Володимир Путін "серйозно налаштований на мир", то РФ має погодитися на повне та негайне перемир'я, як це зробила Україна.
"У Стамбулі стільці з переговорів про перемир'я між Україною та Росією ще навіть не були прибрані, коли Кремль убив дев'ять мирних жителів на Сумщині. Людей в автобусі, з сім'ями. Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів", – зауважив голова МЗС Чехії Ліпавський.
Посадовець наголосив, що Москва не хоче миру, а бажає війни.
- 17 травня о 06:17 Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з цивільними біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.
17 та 18 травня в Сумській області оголосили Днями жалоби через удар окупантів.
- Президент Зеленський заявив, що Україна чекає від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії, аби та пішла на припинення вогню.