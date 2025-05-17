Удар по автобусу в Білопіллі: Зеленський та Сибіга чекають тиску на РФ та сильних санкцій

Автобус, що постраждав (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку росіян по рейсовому автобусу в Сумській області. Він назвав це навмисним та варварським воєнним злочином.

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Він зазначив, що замість того, аби покласти край вбивствам уже зараз, як пропонують США, Європа, Україна та інші, диктатор РФ Володимир Путін продовжує вести війну проти цивільного населення.

"Тут не повинно бути ілюзій. Тиск на Москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору", – підкреслив очільник МЗС.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що семеро постраждалих унаслідок російського удару перебувають у лікарнях з опіками, переломами та контузіями.

"За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Всі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що у Росії 16 травня була можливість припинити вогонь і вона зберігається у будь-який день, але окупанти прагнуть вбивати далі. І щоб це припинилося, на Росію потрібно чинити тиск.

"Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати", – наголосив президент.

Водночас голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров доручив профільним службам спільно з військовим командуванням терміново опрацювати нові безпечні маршрути для пасажирського транспорту в регіоні.

"Ми чітко усвідомлюємо: людям потрібне сполучення, дорога важлива для життя багатьох громад. Але ворог продовжує цинічно атакувати цивільних і громадський транспорт. Наше головне завдання зараз – зберегти життя", – сказав він.

17 травня буде опрацьовано конкретні пропозиції щодо змін маршрутів, можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких напрямків, зазначили в ОВА. Мешканців проінформують про зміни, коли будуть узгоджені конкретні пропозиції.