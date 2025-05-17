Удар по автобусу в Белополье: Зеленский и Сибига ждут давления на РФ и сильных санкций

Оккупанты, по предварительным данным, убили семью из трех человек

Пострадавший автобус (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку россиян по рейсовому автобусу в Сумской области. Он назвал это преднамеренным и варварским военным преступлением.

Он отметил, что вместо того, чтобы покончить с убийствами уже сейчас, как предлагают США, Европа, Украина и другие, диктатор РФ Владимир Путин продолжает вести войну против гражданского населения.

"Здесь не должно быть иллюзий. Давление на Москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору", – подчеркнул глава МИД.

Президент Владимир Зеленский отметил, что семеро пострадавших в результате российского удара находятся в больницах с ожогами, переломами и контузиями.

"По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Все погибшие – гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что у России 16 мая была возможность прекратить огонь и она сохраняется в любой день, но оккупанты стремятся убивать дальше. И чтобы это прекратилось, на Россию нужно оказывать давление.

"Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать", – подчеркнул президент.

В то же время глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров поручил профильным службам совместно с военным командованием срочно проработать новые безопасные маршруты для пассажирского транспорта в регионе.

"Мы четко осознаем: людям нужно сообщение, дорога важна для жизни многих общин. Но враг продолжает цинично атаковать гражданских и общественный транспорт. Наша главная задача сейчас – сохранить жизни", – сказал он.

17 мая будут проработаны конкретные предложения по изменениям маршрутов, возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений, отметили в ОВА. Жителей проинформируют об изменениях, когда будут согласованы конкретные предложения.