В Сумской области объявили Дни траура из-за удара России по пассажирскому автобусу

Россияне убили девять человек и ранили семерых

Удар по автобусу в Сумской области (Фото: Нацполиция региона)

В Сумской области 17-18 мая объявлены Днями траура после дроновой атаки россиян на пассажирский автобус вблизи Белополья. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В указанные дни на территории области в знак скорби по погибшим будет приспущен украинский флаг на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также рекомендуется отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований, а также ограничить трансляцию в эфире региональных телерадиокомпаний развлекательных передач.

Утром 17 апреля россияне ударили дроном "Ланцет" по пассажирскому автобусу Сумы – Белополье. В результате атаки погибли девять человек, семь получили ранения – трое из них в тяжелом состоянии.