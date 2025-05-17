В Сумской области объявили Дни траура из-за удара России по пассажирскому автобусу
В Сумской области 17-18 мая объявлены Днями траура после дроновой атаки россиян на пассажирский автобус вблизи Белополья. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
В указанные дни на территории области в знак скорби по погибшим будет приспущен украинский флаг на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
Также рекомендуется отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований, а также ограничить трансляцию в эфире региональных телерадиокомпаний развлекательных передач.
Утром 17 апреля россияне ударили дроном "Ланцет" по пассажирскому автобусу Сумы – Белополье. В результате атаки погибли девять человек, семь получили ранения – трое из них в тяжелом состоянии.
- 2 марта россияне ударили дроном по автобусу в Херсоне. В результате атаки сообщалось о погибшей и 10 раненых.
- 14 мая Россия ударила по промышленности в Сумах, есть погибший и раненые. Однако к вечеру число погибших увеличилось до трех человек.
- 16 мая Россия атаковала дронами Константиновку – убила двух человек и ранила троих.