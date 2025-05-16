Россия атаковала дронами Константиновку: убила двух человек и ранила троих
Последствия атаки (Фото: Офис генпрокурора)

В пятницу, 16 мая, оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В 11:30 российские военные попали по Константиновке, использовав БпЛА "Молния-1". В результате атаки погиб мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Также погиб мужчина, находившийся возле укрытия.

Кроме того, пострадали две жительницы Константиновки, у них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

В 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по городу. В результате атаки находившаяся на рынке 72-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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