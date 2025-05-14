В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

В одной только Алексеево-Дружковке сейчас находятся около 40 детей

Вадим Филашкин (Фото: Донецкая ОВА)

13 мая в Донецкой области было принято решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Было принято решение расширить [эвакуацию] не только из Дружковской общины, это Алексеево-Дружковка, но и Лиманской и многих других общин, которые приближены к линии фронта и которые враг обстреливает почти ежедневно", — сказал Филашкин.

Он рассказал, что в Алексеево-Дружковке находится около 40 детей.

Глава ОВА уточнил, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что в этих общинах находится "огромное количество людей". К тому же в некоторых населенных пунктах есть дети.

Ситуацию в области Филашкин назвал "самой сложной". По его словам, только за сутки оккупанты обстреляли регион более 2600 раз, убив двух человек и ранив семерых.

"Под обстрелами почти вся область. Для того чтобы сохранить жизнь наших людей и детей, было принято это решение", – сказал глава ОВА.

Он рассказал, что под плотными российскими обстрелами находятся Константиновка, Мирноград, Покровск и Дружковка.

По состоянию на 9 апреля 2025 года на территории 17 общин Донецкой области, объявленных зоной активных боевых действий, проживало более 200 детей.

2 мая в селах Шахово и Торецкое Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей.