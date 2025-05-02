Из двух сел в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей
В селах Шахово и Торецкое Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с родителями или законными представителями. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", – сказал он.
По словам Филашкина, всего в Шахово и Торецком ориентировочно находятся 80 детей.
- 7 апреля 2025 года россияне ударили по Константиновке – погиб один человек, двое ранены. Среди пострадавших – ребенок, чья семья вернулась из эвакуации.
- По состоянию на 9 апреля на территории 17 общин Донецкой области, объявленных зоной активных боевых действий, проживало более 200 детей.
- 29 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области была введена принудительная эвакуация детей с родителями с прифронтовых территорий.