Из двух сел в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей

В Шахово и Торецком Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей. Всего в этих селах ориентировочно 80 детей

Украинские дети (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

В селах Шахово и Торецкое Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с родителями или законными представителями. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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"Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", – сказал он.

По словам Филашкина, всего в Шахово и Торецком ориентировочно находятся 80 детей.

Села Шахово и Торецкое на карте DeepState

7 апреля 2025 года россияне ударили по Константиновке – погиб один человек, двое ранены. Среди пострадавших – ребенок, чья семья вернулась из эвакуации.

По состоянию на 9 апреля на территории 17 общин Донецкой области, объявленных зоной активных боевых действий, проживало более 200 детей.

29 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области была введена принудительная эвакуация детей с родителями с прифронтовых территорий.