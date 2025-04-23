Вильнюс подготовил план эвакуации с учетом опыта Киева

Вильнюс (Фото: wikipedia)

Муниципалитет Вильнюса представил план эвакуации жителей города, который может применяться в различных чрезвычайных ситуациях, в частности в случае военного вторжения. При разработке документа власти столицы Литвы опирались на опыт Киева. Об этом сообщает LRT.

В плане описано, как будет работать оповещение во время чрезвычайной ситуации, как будет организован отъезд, как добраться до безопасной зоны или временного жилья, как получить информацию и помощь и как вернуться домой.

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, план готовился около года. Также подготовлена непубличная, более подробная версия документа, предназначенная для учреждений.

"Если потребуется, мы можем эвакуировать 600 000 населения Вильнюса", – сказал он, отметив, что в первую очередь учитывался опыт Киева.

Он добавил, что в будущем будет запущено приложение, которое будет извещать об угрозах по модели аналогичной украинской программы.

Бенкунскас подчеркнул, что оглашение плана не означает усиления угрозы, и жителям не нужно дополнительно готовиться. Он подчеркнул, что эвакуация является последним шагом, когда возможности защиты будут исчерпаны.

По его словам, хотя план связан в первую очередь с военным вторжением, всеобщая эвакуация возможна также в других чрезвычайных случаях. В частности, гибридных атак, ядерных угроз, стихийных бедствий и техногенных катастроф.

"Ситуация стабильная, мы не хотим сеять панику. Наша цель четкая: иметь план, взаимодействие между учреждениями и знать, кто за что отвечает", – сказал Бенкунскас.