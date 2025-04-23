Вільнюс підготував план евакуації з урахуванням досвіду Києва

Вільнюс (Фото: wikipedia)

Муніципалітет Вільнюса представив план евакуації жителів міста, який може застосовуватися під час різних надзвичайних ситуацій, зокрема у разі військового вторгнення. Під час розробки документа влада столиці Литви спиралася на досвід Києва. Про це повідомляє LRT.

У плані описано, як працюватиме оповіщення під час надзвичайної ситуації, як буде організовано від’їзд, як дістатися до безпечної зони чи тимчасового житла, як отримати інформацію та допомогу та як повернутися додому.

За словами мера Вільнюса Валдаса Бенкунскаса, план готувався близько року. Також підготовлено непублічну, більш детальну версію документа, яка призначена для установ.

"Якщо буде потреба, ми можемо евакуювати 600 000 населення Вільнюса", – сказав він, зазначивши, що в першу чергу враховувався досвід Києва.

Він додав, що у майбутньому буде запущено застосунок, який сповіщатиме про загрози за моделлю аналогічної української програми.

Бенкунскас підкреслив, що оголошення плану не означає посилення загрози, і мешканцям не потрібно додатково готуватися. Він наголосив, що евакуація є останнім кроком, коли можливості захисту будуть вичерпані.

За його словами, хоча план пов'язаний в першу чергу з військовим вторгненням, загальна евакуація можлива також у інших надзвичайних випадках. Зокрема, гібридних атак, ядерних загроз, стихійних лих та техногенних катастроф.

"Ситуація стабільна, ми не хочемо сіяти паніку. Наша мета чітка: мати план, взаємодію між установами, і знати, хто за що відповідає", – сказав Бенкунскас.