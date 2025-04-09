В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются более 200 детей – ОВА

В Лиманской общине остается 197 детей, еще пятеро – в Торецкой

Эвакуация (Фото: Донецкая ОВА)

На территории 17 общин Донецкой области, объявленных зоной активных боевых действий, проживает около 29 000 человек, в том числе более двух сотен детей. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

По данным ОВА, в девяти населенных пунктах, где продолжается эвакуация семей с детьми принудительно, остается 254 ребенка. Также фиксируются случаи, когда семьи с ранее эвакуированными детьми возвращаются домой.

По состоянию на 9 апреля на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, остаются проживать около 283 000 жителей, из которых 21 500 – это дети.

На территории 17 общин, объявленных зоной активных боевых действий, проживает около 29 000 человек, в том числе 202 ребенка.

Так, в Лиманской общине остается 197 детей, в Торецкой – пять детей, чьи семьи вернулись домой после эвакуации.

В ОВА добавили, что в течение недели удалось вывезти 240 несовершеннолетних из тех населенных пунктов, где объявлена эвакуация семей с детьми принудительным способом.