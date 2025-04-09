У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються понад 200 дітей – ОВА

У Лиманській громаді залишається 197 дітей, ще п'ятеро – у Торецькій

Евакуація (Фото: Донецька ОВА)

На території 17 громад Донецької області, оголошених зоною активних бойових дій, проживають близько 29 000 людей, зокрема понад дві сотні дітей. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, у дев’яти населених пунктах, де триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, залишається 254 дитини. Також фіксуються випадки, коли родини з дітьми, що раніше були евакуйовані, повертаються додому.

Станом на 9 квітня на території Донецької області, підконтрольній українській владі, залишаються проживати близько 283 000 мешканців, з яких 21 500 – це діти.

На території 17 громад, оголошених зоною активних бойових дій, проживають близько 29 000 людей, зокрема 202 дитини.

Так, у Лиманській громаді залишається 197 дітей, у Торецькій громаді – п’ять дітей, чиї родини повернулись додому після евакуації.

В ОВА додали, що впродовж тижня вдалося вивезти 240 неповнолітніх з тих населених пунктів, де оголошена евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб.