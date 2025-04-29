В семи селах Днепропетровской области ввели принудительную эвакуацию семей с детьми

Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Синельниковском районе Днепропетровской области ввели принудительную эвакуацию детей с родителями из прифронтовых территорий. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Под эвакуацию попали жители четырех сел Межевской общины и трех – Новопавловской.

Лысак подчеркнул, что добровольно выехать из этих населенных пунктов предлагали в течение нескольких месяцев. Многие жители решились. В более безопасное место вывезли около 400 детей. Глава ОВА рассказал, что там остается 26 детей.

"Их семьи до последнего надеялись, что все обойдется. Некоторые из них – переселенцы, которые уже пережили потерю дома и только начали строить новую жизнь", – добавил он.

Лысак акцентировал, что россияне атакуют эти территории беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами, поэтому решение о принудительной эвакуации было неизбежным.

Покинуть опасные места теперь должны дети с родителями, родственниками или законными представителями. С вывозом людей будут помогать волонтеры.

"Относительно расселения – есть варианты. Люди сами будут выбирать, обустроиться в нашей области или в другой. Они получат все соцвыплаты. Принудительная эвакуация продлится месяц", – резюмировал глава ОВА.

7 апреля 2025 года россияне ударили по Константиновке – погиб один человек, двое ранены. Среди пострадавших – ребенок, чья семья вернулась из эвакуации.

По состоянию на 9 апреля на территории 17 общин Донецкой области, объявленных зоной активных боевых действий, проживало более 200 детей.