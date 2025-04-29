У семи селах Дніпропетровської області запровадили примусову евакуацію сімей з дітьми

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У Синельниківському районі Дніпропетровської області запровадили примусову евакуацію дітей з батьками з прифронтових територій. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під евакуацію потрапили мешканці чотирьох сіл Межівської громади й трьох – Новопавлівської.

Лисак наголосив, що добровільно виїхати з цих населених пунктів пропонували протягом кількох місяців. Чимало мешканців зважилися. У більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей. Глава ОВА розповів, що там залишається 26 дітей.

"Їхні сім’ї до останнього сподівалися, що минеться. Дехто з них – переселенці, які вже пережили втрату дому і тільки почали будувати нове життя", – додав він.

Лисак акцентував, що росіяни атакують ці території безпілотниками та керованими авіаційними бомбами, тому рішення щодо примусової евакуації було неминучим.

Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними чи законними представниками. З вивезенням людей допомагатимуть волонтери.

"Щодо розселення – є варіанти. Люди самі обиратимуть, облаштуватися у нашій області чи в іншій. Вони отримають всі соцвиплати. Примусова евакуація триватиме місяць", – резюмував очільник ОВА.

7 квітня 2025 року росіяни вдарили по Костянтинівці – загинула одна людина, двоє поранено. Серед постраждалих – дитина, чия родина повернулася з евакуації.

Станом на 9 квітня на території 17 громад Донецької області, оголошених зоною активних бойових дій, проживали понад 200 дітей.