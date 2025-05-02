З двох сіл на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

У Шаховому та Торецькому на Донеччині запровадили примусову евакуацію дітей. Усього у цих селах орієнтовно 80 дітей

Українські діти (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

У селах Шахове та Торецьке Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – сказав він.

За словами Філашкіна, усього у Шаховому та Торецькому наразі орієнтовно перебувають 80 дітей.

Села Шахове й Торецьке на мапі DeepState

7 квітня 2025 року росіяни вдарили по Костянтинівці – загинула одна людина, двоє поранено. Серед постраждалих – дитина, чия родина повернулася з евакуації.

Станом на 9 квітня на території 17 громад Донецької області, оголошених зоною активних бойових дій, проживали понад 200 дітей.

29 квітня у Синельниківському районі Дніпропетровської області запровадили примусову евакуацію дітей із батьками з прифронтових територій.