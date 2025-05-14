У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин з дітьми

В одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей

Вадим Філашкін (Фото: Донецька ОВА)

13 травня у Донецькій області ухвалили рішення розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Було прийнято рішення розширити [евакуацію] не тільки з Дружківської громади, це Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які ворог обстрілює майже щодня", – сказав Філашкін.

Він розповів, що в Олексієво-Дружківці наразі перебуває близько 40 дітей.

Глава ОВА уточнив, що відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що у цих громадах перебуває "величезна кількість людей". До того ж в деяких населених пунктах є діти.

Ситуацію в області Філашкін назвав "найскладнішою". За його словами, тільки за добу окупанти обстріляли регіон понад 2600 разів, вбивши двох людей та поранивши сімох.

"Під обстрілами майже вся область. Для того, щоб зберегти життя наших людей і дітей, було ухвалене це рішення", – сказав очільник ОВА.

Він розповів, що під щільними російськими обстрілами є Костянтинівка, Мирноград, Покровськ і Дружківка.

Станом на 9 квітня 2025 року на території 17 громад Донецької області, оголошених зоною активних бойових дій, проживали понад 200 дітей.

2 травня у селах Шахове та Торецьке Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.